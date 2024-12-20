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TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses'e TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses'in Youtube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terör örgütü ile kıyasladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gürses, Ankara'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında kendisine ait Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Gürses, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Samiye Özlem Gürses'in Youtube hesabından yaptığı açıklamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında 'terör örgütü' benzetmesi yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilecek. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, "Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait 'TV OZ' isimli YouTube kanalındaki bugün 20 Aralık 2024 tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında 'Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş' şeklinde sözler sarf ederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re'sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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