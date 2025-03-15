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Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

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Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirterek; "Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini ve pasaportuna el konulduğunu duyurdu.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirten Saymaz, pasaportuna da el konulduğu duyurdu.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINI YOLDA ÖĞRENDİM"

"Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu" diye yazan Saymaz, "Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA BİR YERE GİTMEYE NİYETİM YOK"

Gazeteci Saymaz ayrıca "Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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