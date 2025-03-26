Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması

Gazeteci Can Ataklı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. İletişim Başkanlığı ve MHP'nin art arda yalanlamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

MHP: HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILMIŞTIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti; "Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR

Söz konusu iddiaya İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de yalanlama gelmişti. Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

"EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer almıştı.