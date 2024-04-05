Gayrettepe'deki yangınla ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade "Şazi" Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.'nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Olay çerçevesinde gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin (36) de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti. Şahsın ifadesinin alındığı öğrenilirken, yeni gelen bilgiler doğrultusunda kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de savcılık talimatıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.

11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL