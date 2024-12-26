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Game Boy benzeri bir cihazla 20 saniye içinde lüks otomobili çaldılar

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, iki hırsız, özel bir elektronik cihaz kullanarak 60 bin pound değerindeki lüks elektrikli otomobili çaldı. Hırsızların, Game Boy görünümlü bir cihazla aracın güvenlik sistemini 20 saniye içinde etkisiz hale getirdiği güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hyundai Ioniq 5 modelinin bu yöntemle hedef alındığı belirtiliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan son hırsızlık olayı, modern araçların güvenlik açıklarını gündeme getirdi. İki hırsız, özel bir elektronik cihaz kullanarak 60 bin pound değerindeki lüks elektrikli otomobili, aile evdeyken çaldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, siyah giyimli iki hırsızın Game Boy görünümlü bir cihazla aracın güvenlik sistemini 20 saniye içinde etkisiz hale getirdiği görüldü. Uzmanlar, özellikle Hyundai Ioniq 5 modellerinin bu yöntemle hedef alındığını belirtiyor.

Aracı çalınan Mikail (33), "Evde otururken telefonuma bildirim geldi. Pencereden baktığımda araç yoktu. Çocuklarım çok korktu" dedi. AirTag cihazı sayesinde aracını Streatham bölgesinde bulduğunu belirten Mikail, "Bu cihaz olmasaydı arabam şu an yurt dışında veya parçalanmış olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası Hyundai'ye sert eleştirilerde bulunan mağdur, "Araçları güvenli üretmek yerine müşterilerden ek güvenlik önlemleri almalarını istiyorlar. Hiçbir yetkili sorumluluğu üstlenmiyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızların çaldıkları banka kartlarıyla çeşitli işyerlerinden alışveriş yapmaya çalıştığını tespit etti. Güvenlik uzmanları, modern araçlarda anahtarsız giriş sistemlerinin ciddi risk oluşturduğunu ve araç sahiplerinin ek güvenlik önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.

Son dönemde İngiltere'de benzer yöntemlerle araç hırsızlığı vakalarında artış yaşanıyor. Yetkililer, araç sahiplerini dikkatli olmaları ve ek güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

Game Boy benzeri bir cihazla 20 saniye içinde lüks otomobili çaldılar

Game Boy benzeri bir cihazla 20 saniye içinde lüks otomobili çaldılar

Game Boy benzeri bir cihazla 20 saniye içinde lüks otomobili çaldılar
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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