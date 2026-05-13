Torreira ve şüpheli aynı karede: 'Hayranımla fotoğraf çekildikten sonra yanıma yaklaşarak yumruk attı ne olduğunu anlamadım'

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya dün akşam gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylar öğrenildi. Şüphelinin, olaydan kısa süre önce hayranıyla fotoğraf çekilen yıldız futbolcuyla aynı karede yer aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun ifadesinde, "Fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm, şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım" dedi.

Olay, 12 Mayıs günü saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı sosyal medya üzerinden takip eden Y.Y., futbolcunun bulunduğu oyun alanına giderek, merdiven başında burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi bindiği ticari takside yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğu İ.B. isimli kadınla Torreira'nın da ilgilenmesi nedeniyle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek alana geldiğini ve sonrasında olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi

İfadesine başvurulan Torreira'nın ise söz konusu kadının kız arkadaşı olduğunu, şüpheli hakkında daha önce savcılık aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırıldığı ve olayla ilgili şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi. Öte yandan, yaşanan arbede sırasında Torreira'nın şoförü olduğu öğrenilen E.S'nin tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye müdahalede bulunduğu kaydedildi. Futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca kasten yaralama suçundan bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcunun ifadesinde olay anını şu şekilde aktardığı kaydedildi:

"Bir erkek yanıma geldi ve benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onunda fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm, şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım. Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı