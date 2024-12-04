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Gaga Bulut'un Skandal Yayını: İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

Gaga Bulut'un Skandal Yayını: İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama
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Sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yayınına katılan sapık birinin çirkin itirafları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Altuğ, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunuyor.

'Gaga Bulut' adlı sözde fenomen Bulut Altuğ'un skandal yayınıyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" dedi.

İzmir'de yaşayan ve 'Gaga Bulut' olarak bilinen sözde sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (27), bir skandalı daha ortaya çıktı. Altuğ'un geçmiş zamanlarda gerçekleştirdiği sosyal medya hesabında yayına katılan 40 yaşındaki bir sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu istismarını anlattı. Mide bulandıran itiraflarda bulunan sapık ve Bulut Altuğ'un sohbetinin görüntüleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tecavüzcünün kimliği tespit edildi

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, şu sözlere yer verdi:

"Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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