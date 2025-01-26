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Füsun Demirel'in oğlu ölümden döndü! "Kimse yemesin"

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Usta oyuncu Füsun Demirel Dubai'den İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta oğlunun, yediği sandviçten zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü duyurdu. Havayolu şirketinden şikayetçi olduğunu bildiren Demirel, "Kimse uçakta tavuklu sandviç falan yemesin" dedi.

"Bahar" dizisinde hayat verdiği "Gülçiçek" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kötü haber duyurdu. Demirel resmi X hesabından yaptığı paylaşımında, 25 Ocak'ta saat 03.20'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İstanbul'a dönmek için uçağa bindiğini söyledi.

OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü oyuncu oğlunun, uçakta yediği tavuklu sandviçten zehirlendiğini duyurdu. Demirel, hemen hastaneye kaldırılan oğlunun tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurmak istediğini belirten Demirel, havayolu şirketinden şikayetçi olduklarını aktardı. Demirel, "Kimse uçakta tavuklu sandviç falan yemesin" diyerek uyarıda bulundu.

Füsun Demirel'in oğlu ölümden döndü!
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Dağa çıkacaktım babam izin vermedi. Bir gerillayı yada gerilla annesini oynamak isterdim demişti. Pkk nın haber sitelerine röportaj verip Türkiye’yi kötülemişti. Böyle insanları haber yapmayın, adını anmayın lütfen

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

uçakta bişey yemeyin bari güvenip kendiniz sandaviç hazırlayın

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

tavuğu kendim keser yerim

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