Fuhuş çetesi operasyonunda bir detay her şeyin önüne geçti! Kadınlar erkekleri 3 kategoriye ayırmış - Haberler

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Fuhuş çetesi operasyonunda bir detay her şeyin önüne geçti! Kadınlar erkekleri 3 kategoriye ayırmış

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen, 19'u kadın 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yapan kadınların, 'müşteri' olarak adlandırdıkları erkekleri 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kataloglu fuhuş çetesi erkekleri 3'e ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

3 ay süren teknik takip sonucu fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtikleri, numaralarını vererek diğer arkadaşlarına da söyleyip, rezidans, otel veya müşteri evlerinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4-5 bin TL, gecelik ücretlerinin ise 8- 10 bin TL olduğu belirlendi. Fuhuş yapan kadınların ayrıca birbirlerine müşteri yönlendirdikleri, katalog fotoğraflar ile kendilerini tanıttıkları tespit edildi.

Kataloglu fuhuş çetesi erkekleri 3'e ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

Fuhuş yapan kadınların, müşterilerini 'zengin', 'zengin ama keko', 'zengin iş adamı' olarak 3'e ayırdıkları öğrenildi. Kadınların 'zengin' müşterilerine fotoğraflarının yer aldığı kataloğu gönderdiği ve buradan seçim yapıldığı belirlendi.

Kataloglu fuhuş çetesi erkekleri 3'e ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı

Bu kapsamda Antalya, İzmir, Nevşehir ve Aksaray'da yaşayan 49 kadının fuhuş yapmasına aracılık edip, yer, imkan ve kazanç sağladıkları belirlenen 19'u kadın 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

SAMET TEMAS:

Başı kapalı kadınlar da var aralarında, bu nasıl iştir. Dünyanın çivisi çıkmış resmen!!

Cevap Yaz 38 16 Yayından Kaldır
Başka Murat:

Sen çocuksun. Büyü biraz daha...Bu hayatta neler göreceksin, öyle bir kıvama geleceksin ki şaşıracağın hicbirsey kalmayacak.

2 3 Yayından Kaldır
Halit:

dayı başka yerinle bakmayı bırakıp gözünle baksan polis olduğunu anlarsın

1 18 Yayından Kaldır
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500
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