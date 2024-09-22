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Freni Boşalan Tır Denize Düştü, Yaralanan Yok

Freni Boşalan Tır Denize Düştü, Yaralanan Yok
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan bir tır, iskelede dorse ayrımı sırasında denize düştü. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Sürücü arızalı aracı kurtarmaya çalışırken tırın frenleri tutmadı ve araç saniyeler içinde dibe battı, olay sonrası deniz kirliliği önlemek için önlem alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır denize düştü. Tırı dorseden ayırmak isterken meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Mazlum Şimşek idaresindeki 34 EM 3127 plakalı tır, feribot geçişi için iskeleye geldi. İskelede arıza yapan tırın dorsesi, başka bir araca aktarılarak yük taşımaya devam edilmek istendi. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde dibe battı. Denize düşen tır vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

"Canımızı zor kurtardık"

Olayı anlatan tır sürücüsü Mazlum Şimşek, "Aracımızı sabaha karşı bir şekilde çıkardık. Aracımız arızalanmıştı, burada başka bir araçla dorseyi gönderip, arabayı da çekiciyle göndermek istedik. Fakat tırı dorseden ayırırken frenler tutmadı. Araba kaydı, biz de canımızı zor kurtardık. Allah'a şükür atladık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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