Fransa'nın Val d'Oise Bölgesinde Hortum Felaketi: 1 Ölü, 10 Yaralı

Fransa'nın Val d'Oise bölgesini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde hortum çıktı. Hortumun şiddetiyle binaların çatıları uçtu. Ermont komününde bulunan bir inşaat alanındaki 3 vinç peş peşe devrildi. Bir vinç kliniğin, diğeri ise bir konutun üzerine düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi.

Bölge Savcısı Guirec Le Bras, hortum nedeniyle 23 yaşındaki bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şiddetli fırtınanın "ani ve nadir görülen yoğunlukta" olduğunu belirtti. - PARİS