Fransa'nın Val d'Oise Bölgesinde Hortum Felaketi: 1 Ölü, 10 Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde meydana gelen hortum felaketi, 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına yol açtı. İnşaat alanındaki vinçler devrildi, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Fransa'nın Val d'Oise bölgesini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Val d'Oise bölgesinde hortum çıktı. Hortumun şiddetiyle binaların çatıları uçtu. Ermont komününde bulunan bir inşaat alanındaki 3 vinç peş peşe devrildi. Bir vinç kliniğin, diğeri ise bir konutun üzerine düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık personeli sevk edildi.

Bölge Savcısı Guirec Le Bras, hortum nedeniyle 23 yaşındaki bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şiddetli fırtınanın "ani ve nadir görülen yoğunlukta" olduğunu belirtti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
