Üye Girişi
Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da uzun süren siyasi krizin ardından Macron, eski AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı. Sol koalisyonun seçimi birinci tamamlamasının ardından hükümet kurulamamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) seçimi ilk sırada tamamlamasının ardından hükümet kurulamamıştı. Macron'un yeni hükümetin kurulmasını Paris Olimpiyatları'ndan sonrasına bırakması nedeniyle devam eden siyasi boşluk yeni başbakanın atanmasıyla son buldu. Macron, sağ kanadın önde gelen isimlerinden eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Michel Barnier'i ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu. Bu atamanın, çeşitli siyasi partilerle yapılan uzun bir danışma sürecinin ardından gerçekleştiği ve yeni hükümetin istikrarı sağlamak için en geniş destekle kurulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Daha önce çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan ve iki kez Avrupa Komisyonu'nda Fransa'yı temsil Barnier, 2016-2021 yılları arasında Birleşik Krallığın AB'den çıkış süreci olan Brexit'in baş müzakerecisi olarak görev yapmıştı.

Fransa'da krize giden erken seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Jordan Bardella liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (RN) oyların yüzde 33,15'ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci turda ise Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emmanuel Macron Politika 3-sayfa Hükümet Güncel Fransa paris

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

THY uçağı inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi! Yaralılar var

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Soylu'dan kendisi hakkında dolaşıma sokulan videoya tepki: İftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım

Sosyal medyadaki iddia Soylu'yu küplere bindirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türbülansa girmek ne demek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? FM 24 Sistem Gereksinimleri 2024 6 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Yengeç burcu yorumu! 6 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir?
title