Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı