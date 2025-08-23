Foça'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullah Sever Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 FA 4197 plakalı otomobiliyle Yenifoça'dan Bağarası istikametine seyir halinde olan Y.A. (19), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarında durabildi. Kazada yolcu olarak bulunan U.U. (17) ve M.M.K. (13) araçtan fırlarken, sürücü Y.A. (19) ile Ş.M.K. (18) araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR