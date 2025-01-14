Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Foça Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Foça Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak günü Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın (MORAD-10) saat 04.20'de lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, aynı gün saat 10.25'te, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 2'si çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
img

Kariyerinde kabusu yaşayan Guardiola'ya bir darbe de en yakınından
img

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki! Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Sultangazi, Pendik, Silivri su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (5. Bölüm)! Çeyrek altın ne kadar, yükseldi mi? 14 Ocak gram altın fiyatı kaç TL oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 15 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.