Fırındaki yangında tüp patladı! 9 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir fırında çıkan yangın sırasında tüp patladı. 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da bir fırında çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenilirken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Yenimahallede bulunan Çağdaş Fırını isimli iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SIRASINDA TÜP PATLADI

Yangında iş yerinde bulunan tüplerden biri patladı. Patlamayla birlikte N.B., Y. A., N.B., N.B., A.H.K., H.B., S.B., E.S. ve B.B. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
