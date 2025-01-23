Firar Eden Hükümlü, Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Çeşitli suçlardan 48 kaydı bulunan ve Afyon Açık Cezaevi'nden firar eden hükümlü, İzmir'de yaşayan eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile Afyon Açık Cezaevi'nde yatan ve önceki gün firar eden H.Ç. (26), Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7510. Sokak'ta ikamet eden eşi Melisa Ç.'nin (25) yanına gitti. Çıkan tartışma sonucu H.Ç., yanında getirdiği bıçakla 1 çocuk annesi eşini karın bölgesinden yaraladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Melisa Ç. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüpheli H.Ç.'yi bir dere yatağında kıskıvrak yakaladı. Katil zanlısı H.Ç.'nin kasten yaralama, silahla yağma, oto hırsızlığı, konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere 48 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Melisa Ç.'nin son 2 yıl içerisinde Aile İçi Kadına Şiddet Mücadele Bürosunda herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı bildirildi. - İZMİR