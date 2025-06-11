Finlandiya, Rusya'nın Hava Sahası İhlali Üzerine Büyükelçiyi Çağırdı

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Finlandiya, Rusya'nın hava sahasını ikinci kez ihlal etmesinin ardından Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Finlandiya, Rusya'nın 10 Temmuz'da ikinci kez Finlandiya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

NATO üyesi Finlandiya, Rusya'nın 3 haftada iki kez hava sahasını ihlal etmesinin ardından harekete geçti. Finlandiya, Rusya'nın 10 Temmuz'da ikinci kez Finlandiya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Finlandiya tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait uçakların Porvoo kenti açıklarında Finlandiya hava sahasına girdiği kaydedilerek Finlandiya Sınır Güvenliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kuznetsov, 26 Mayıs'ta da iki Rus askeri uçağın Porvoo kenti açıklarında ülkenin hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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