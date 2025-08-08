Fındıklı Belediye Başkanı'na Saldırı

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun kendisine saldırdığı gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Olay, Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden Halk Plajı inşaatında incelemelerde bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile konuşmak istediğini öne süren 3 şahıs, Çervatoğlu'nun yanına geldi. O esnada 3 kişinin fiziksel saldırısına uğrayan Çervatoğlu, birinin kendisine yumruk attığını ve ardından ısırdığını öne sürdü. Çervatoğlu, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Çervatoğlu, yaptığı açıklamada saldırganlarla daha önce karşılaştıklarında aralarında herhangi problem olduğunu hissetmediğini ifade ederek, "Barış ortamını, dostluk ortamını bozacak eroinmanın, esrarcının çete oluşturarak bize saldırısıdır. Biz bu saldırıdan asla ama asla bir adım geri adım atmayacağız. Saat 3 civarlarında yine Fındıklı'daki bir arkadaşımızla birlikte her zaman olduğu gibi sizin aranızdayken, Fındıklı Halk Plajını denetlemeye gittiğimizde 3 kişi, hepiniz tanıyorsunuz bu kişileri, geldiler görüşmek istediler, öncesinde belediyeye gelmişler belediyeden personel arkadaşlar aradı sahilde olduğumu söyledim görüşmek istemişler gayet doğaldır diye düşündük. Ama yanıma geldiği zaman beklenmedik anda saldırıya uğradık. Önce bir kişi arabadan indi konuşmak istedi, baktım konuşmaları iyiye gitmiyor baktım ki aslında uyuşturucu bağımlısı cezaevine alınmış ve izinli olarak çıkmış biri. Birkaç gün evvel de burada karşılaştık herhangi bir kişisel problem yoktu ortada. Bunlar Fındıklı'nın belaları, ülkenin belaları. Biz Fındıklı'da buna izin vermeyeceğiz. Bir anda olay anında bunu hissettiğim zaman kollarını tuttum diğer arkadaşta bize müdahale etti kolunu sıyırdı yumruk yedim" dedi.

"Bu çetenin bir üyesi benim hakkımda sela okutmuştu"

Saldırganlardan birinin daha önce kendisi için sela okuttuğunu ifade eden Çervatoğlu, "Bu yumruk bu mücadelede bizim kavgamız Fındıklı'nın kardeşçe yaşayacağı bir kavga. Bizim kavgamız Fındıklı halkının bir kuruşunu kimseye yedirmeme kavgası. Bizim kavgamız şu çocuklarımızın geleceğinin kavgası. Bu kavgada yumruk değil bedenimizi de yatırırız. Dolayısıyla yumruk yedim hiç önemli değil bizde müdahale ettik. Sonra ısırdı şurada bir ısırık yarası var çok önemli bir şeyimiz yok. Gerekli müdahaleleri emniyet yaptı, gözaltına alındı. Bu bir çete, daha önce benim hakkımda sela okutmuştu. Biliyorsunuz kim olduğunu. Bu çetenin bir üyesi benim hakkımda sela okutmuştu. Özel arabasıyla o yumruk atanı bizzat kendisi getirdi, yine bir yanındaki de uyuşturucudan mı nereden cezaevinden bırakılan biriymiş. Biz ölmeye varız. Fındıklı için ölürüz de. Demokrasi için, özgürlük için ölürüz de asla ve asla bir milim geri adım atmayacağım" şeklinde konuştu. - RİZE