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Polis alevlerin arasından yaşlıları sırtında taşıdı

Polis alevlerin arasından yaşlıları sırtında taşıdı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü çıkan orman yangınında huzurevi alevlerin arasında kalırken polis ekipleri, içeride bulunan yaşlıları tahliye etmek için zamanla yarışmıştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü çıkan orman yangınında huzurevi alevlerin arasında kalırken polis ekipleri, içeride bulunan yaşlıları tahliye etmek için zamanla yarışmıştı. Alevlerin sardığı huzurevinde ölümle burun buruna gelen yaşlı çınarların yardımına koşan polis ekiplerinin huzurevini tahliyesi ve yaşlıları sırtında taşıdığı anlar polis kamerasına yansırken o anlar film sahnesini aratmadı.

Yangın, geçtiğimiz Cuma günü Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan yangının hızla ilerleyerek huzurevine yaklaşması üzerine ekipler harekete geçti. Alevlerin binayı tehdit ettiği kritik dakikalarda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ve diğer ekipler, huzurevinde kalan yaşlıların tahliyesi için seferber oldu. Tehlikeye aldırmadan binaya giren polis ekipleri, huzurevi sakinlerini tek tek dışarı çıkardı. Yürüme güçlüğü yaşayan bazı yaşlıları sırtında taşıyan polisler, yaşlı çınarları hızla güvenli bölgeye taşıdı.

"Polisin yaşlıları sırtında taşıdığı anlar kamerada"

Yangının oluşturduğu tehlikeye rağmen tahliyeyi sürdüren polislerin, yaşlıları sırtlarında taşıyarak binadan çıkardığı anlar, huzurevinin tahliyesi ve yaşananlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Polislerin zamanla yarışı ve yaşlı çınarlar için verdiği mücadele ise alkışı hak etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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