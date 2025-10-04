Filistinlilerden Trump'ın Planına Umut: Savaşın Bitmesini Bekliyorlar

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının Hamas tarafından kısmen kabul edilmesinin ardından, saldırıların sonlandırılmasına yönelik umutlarının güçlendiğini belirtti.

Hamas'ın dün ABD Başkanı'nın barış planını kısmen kabul etmesinin ardından Filistinliler, saldırıların son bulmasına yönelik dileklerini dile getirdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evini geride bırakmak zorunda kalan Hasan Ebu Cebal, "Hamas'ın kararı Filistin halkı için çok olumlu ve başaralı bir karardı. Ateşkesin sağlanacağı anı bekliyorduk, umuyoruz ki anlaşma yürürlüğe girecek ve savaş bitecek. Trump'ın kararı İsrail'i ateşkese zorlamalı. Bu ateşkes Başkan Trump himayesinde yapıldı ve savaşı durdurabilecek tek kişi o" dedi.

"Yıkılan evlerimize dönecek ve onları yeniden inşa edeceğiz"

İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırı nedeniyle yerinden olan Shadi El-Mashharawi, "Hepimiz Hamas'ın olumlu kararını destekliyoruz. Bu karar ile Filistinlilerin öldürülmesi son bulacak ve İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden çekilecek. İnşallah yıkılan evlerimize dönecek ve onları yeniden inşa edeceğiz. Her ne kadar kendisine güvenmesem de umuyorum ki Trump'ın kararı gerçektir ve bu savaş sona erecektir" ifadelerini kullandı.

"Savaş bitsin ki evime ve ailemin yanına dönebileyim"

İsrail'in saldırıları nedeniyle Rafah'tan göçe zorlanan Amna Mohsen de, "Öncelikle, Allah'ın direnişe zafer nasip etmesini diliyorum. Umarım Trump sözlerinde samimidir, savaş son bulur ve her insan için mutluluk gelip gelir" dedi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerden Salim El-Ahmed, "Savaşı bitirecek her kararı destekliyorum. Evime dönmek istiyorum, Cibaliye'ye dönmek istiyorum. Bu zulmün bitmesini istiyorum, hiçbir şey alacak param yok. Savaşın bitmesini istiyorum çünkü Deyr el-Balah'ta bir çadırda kalıyorum, burada kimseyi tanımıyorum. Savaş bitsin ki evime ve ailemin yanına dönebileyim" diye konuştu.

"Burası bizim toprağımız ve burayı terk etmeyeceğiz"

Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi'nden ayrılmak zorunda kalan Yusra El-Hatu, "Hamas'ın kararı olumluydu ve inşallah kalıcı bir ateşkes sağlanacak, savaş bitecek ve hepimiz evimize döneceğiz. Çocuklarımla birlikte Gazze şehrindeki yerimizden edildik. Çocuklarım roket saldırısında yaralandı, bazı uzuvları kesildi. İşgalciler evimi yıktı ama buna rağmen savaşın bitmesini ve oraya dönebilmeyi umuyorum. Netanyahu'ya sesleniyorum, bu savaş bitecek. Burası bizim toprağımız ve burayı terk etmeyeceğiz. Burada direneceğiz. Gazze'deki durum çok kötüleşti ve şehir yerle bir oldu. Bu, daha önce hiç görmediğimiz türden bir felaket. Bu, hayatımızın ve eğitimden, oyundan, yaşamdan ve her şeyden mahrum kalan çocuklarımızın hayatlarının en büyük felaketidir. Arap ülkelerini ve bütün dünyayı bize destek olmaya ve savaşı sonlandırmaya çağırıyorum" dedi.

"Trump'ın kararı Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için"

Filistinli Muhammed El-Şanti, "Trump ve İsrail aynı paranın iki yüzüdür. Trump'ın kararı, Filistinlileri sevdiği için değil, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak istediği içindi. İsrail son iki yıldır soykırım savaşı yürüttü. Bu, yıkıcı ve tahrip edici bir savaştı. Kan dökülmesini durduracak ve geriye kalan insanları kurtaracak her kararı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İki yıldır dünyanın halkın çektiği acıyı dikkate almasını bekliyorduk"

Shirin Arafat, "Ülkemiz yerle bir olmadan ve insanlar ölmeden, evler harap olmadan ve herkes sokaklarda kalmaya başlamadan önce, uzun zamandır anlaşmaya sağlanmasını umuyorduk. İki yıldır bu kararı ve dünyanın halkın çektiği acıyı dikkate almasını bekliyorduk. Umuyoruz ki bu savaş en kısa zamanda son bulacak. Ateşkes kalıcı olur mu bilmiyoruz ancak, bu kararın arkasında desteği bulunan birçok ülkenin, yanımızda yer alacağını, bizi destekleyeceğini ve bu savaşın son bulacağını umuyoruz" dedi.

İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail ise ABD Başkanı Trump'ın saldırıları sonlandırma çağrısına rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybettiği, 265 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Ayrıca, kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 720 kişinin daha saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtilmişti. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 486'ya, yaralananların sayısının ise 57 bin 389'a yükseldiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 67 bin 74'e, yaralı sayısının 169 bin 430'a ulaştığını duyurmuştu. - GAZZE ŞERİDİ