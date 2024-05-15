Filistinliler Nekbe Günü'nde İsrail'in saldırılarına karşı gösteri düzenledi

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe Günü'nün (Büyük Felaket) 76'ncı yıl dönümünde Batı Şeria'daki Filistinliler sokaklara döküldü.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla göç, şiddet ve işgalle karşı karşıya kalan Filistinliler, "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe'nin yıl dönümünde yine İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Felaket gününün 76'ıncı yıl dönümünde Batı Şeria'nın El Halil ve Beytüllahim kentinde toplanan Filistinliler gösteri düzenledi. Manger Meydanı'nda toplanan çocuklar, Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı eylem yaptı.

El Halil kentindeki yüzlerce çocuk ve yetişkin de El-Hüseyin Camii'nden şehir merkezindeki İbn Rüşd Meydanı'na doğru yürüdü. "Kahraman Gazzeliler Mücadelenin Ateşidir", "Gazze'yi gökyüzümüzün yıldızı ilan ettik" sloganları atan göstericiler, işgalin ve savaşın sona ermesini istedi. Filistinli Esirler Cemiyeti Sözcüsü Amjad Al-Najjar yaptığı açıklamada, "Bugün Filistinliler, işgalci devletin Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığı sırada Nekbe'yi anıyor. İşgalciler Nekbe'yi cani ve vahşi bir şekilde tekrarladı. İsrail 1948'de yaklaşık 70 katliam gerçekleştirdi, 20 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 400 köy ve 200 Filistin şehrini yok etti. Bugün işgal güçleri Filistin'i öldürüyor, yok ediyor" dedi.

Gösteriye katılan aktivist Hisham Al-Sharbati ise "İsrail devleti katliamlar üzerine kuruldu. Yaklaşık 750 bin Filistinliyi topraklarından sürdü. Bugün yerinden edilen halkın çocukları topraklarına, yıkılan evlerine ve köylerine geri dönme haklarını unutmadılar. Gazze Şeridi'nde yaşananlar da Filistin halkının işgal bitene kadar direnişini ve mücadelesini sürdüreceğini gösteriyor" şekline konuştu.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 14 Mayıs'ın ertesi günü yani 15 Mayıs, 1998'den bu yana Nekbe Günü olarak anılıyor. - BATI ŞERİA