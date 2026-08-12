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Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor

Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekletiliyor
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Bosna-Hersek'ten Filistin'e destek için yola çıkan 500'den fazla aktivist, Irak'ın kuzeyinde Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda vize ve işlemleri tamam olmasına rağmen merkezi hükümet tarafından girişlerine izin verilmediği gerekçesiyle durduruldu; konvoy yönetimi yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.

Bosna-Hersek'ten Filistin'e destek amacıyla yola çıkan ve 500'ü aşkın aktivistin bulunduğu Filistin konvoyu, Irak'ın kuzeyindeki Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda durduruldu.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına dikkat çekmek ve Batı Şeria'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan konvoy, Irak'ın kuzeyindeki Habur Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Halil İbrahim Sınır Kapısı'na ulaştı. Konvoydaki aktivistler, gerekli vize ve işlemlerinin bulunmasına rağmen sınır kapısında bekletildiklerini ve kendilerine merkezi hükümet tarafından girişlerine izin verilmediğinin bildirildiğini ifade etti. Bekleyiş sırasında zaman zaman aktivistler ile sınır güvenlik güçleri arasında tartışmalar yaşandı. Bölgede bulunan bazı görevlilerin, basın mensuplarının ve yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydeden kişilerin görüntü almasını engellemeye çalıştığı görüldü. Aktivistlerin sınır kapısındaki bekleyişi gece boyunca devam ederken, konvoy yönetim kurulu üyelerinin sorunun çözülmesi ve konvoyun Irak'a girişine izin verilmesi amacıyla yetkililerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Konvoyun Irak'a girişine izin verilip verilmeyeceğiyle ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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