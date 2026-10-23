Filipinler, Thomas Markle hakkında çocuk istismarı iddiasıyla soruşturma başlattı

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın hakkında, çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurduğu iddiasıyla Filipinler'de soruşturma başlatıldı.

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurduğu iddiasıyla gündeme geldi. Meghan Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr'ın ihbarı üzerine, Filipinler'de Thomas Markle'ın yaşadığı evdeki bilgisayar ve cep telefonlarında söz konusu görüntülerin bulunduğu öne sürüldü. Filipinler Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nicholas Ty, İngiliz Yayın Kurumu'na (BBC) yaptığı açıklamada, Cebu'daki insan ticareti ve çocukların cinsel istismarıyla mücadele görev gücünün "konuyu şu anda soruşturduğunu" söyledi.

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla ise ayrı bir açıklamada, kapsamlı bir dijital adli inceleme yapılabilmesi için ulusal polisin Markle'ın bilgisayarına el koyduğunu söyledi. Remulla, "adli inceleme sonuçlarının alınmasının bir hafta süreceğini" belirtti.

Thomas Markle Jr babasını ihbar etti

İngiltere merkezli Sun gazetesinin haberine göre Thomas Markle Jr, Filipinler'deki yetkililere, babası Thomas Markle'ın Cebu'daki evinde, dört büyük kutuda saklanan bilgisayar ve cep telefonlarında çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli "yüzlerce, hatta binlerce" görüntü bulduğunu söyledi.

"Babamla aramdaki mesafenin nedeni çocuklarımı korumak"

Meghan, İngiliz gazete Daily Mail'e verdiği röportajda suçlamaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendirdi. Sussex Düşesi, "Son 24 saat içinde ortaya çıkan haberler beni derinden sarsıyor ve düşüncelerim zarar görmüş olabilecek tüm çocuklarla birlikte. 2018 yılında Metropolitan Polisi ile Kraliyet Ailesi ve Uzman Koruma Birimine bir mektup gönderildi. Bu mektup daha sonra benimle paylaşıldı. Babama yönelik endişe verici ve rahatsız edici iddialar içeriyordu ve bunların soruşturulduğuna dair bana güvence verildi. Yıllar boyunca bazı medya yayınlarının çarpıtmalarına rağmen, babamla aramdaki mesafenin ve onun çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme kararımın tek bir nedeni olduğu artık anlaşılabilir umarım: onları korumak. Yetkililerin diğer aileler için de aynısını yaptığına inanıyorum. Şu anda ortaya çıkarılanların kapsamı, insanın hayal edebileceğinden bile daha mide bulandırıcı olsa da en içten umudum, adaletin tam anlamıyla yerini bulması ve önceliğin masum çocukların güvenliği ve korunması olmaya devam etmesidir" dedi.

"Bunlar sadece bir sürü yalan"

Thomas Markle ise suçlamaları reddederek iddiaların "iğrenç yalanlar" olduğunu söyledi. Ocak 2025'te oğlu Thomas Markle Jr ile Meksika'nın Rosarito kentinden ayrılarak Filipinler'e taşınmalarından bu yana söz konusu bilgisayarların kendisinde olmadığını belirten Markle, "Bu saçmalık. Bunlar sadece bir sürü yalan. Bu iğrenç bir şey. Tom'un neden bu yalanlarla beni mahvetmeye çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı