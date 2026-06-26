Filipinler'de okul saldırganın oynadığı Gorebox adlı oyun erişime engellendi

Filipinler'de geçtiğimiz pazartesi günü okulda düzenlenen silahlı saldırının 14 yaşındaki failinin oynadığı tespit edilen Gorebox adlı oyuna erişim geçici olarak engellendi.

Filipinler'de geçtiğimiz pazartesi günü Tacloban kentinde bir lisede düzenlenen saldırının ardından soruşturma devam ediyor. Polis, 15 ve 14 yaşındaki iki saldırgandan 14 yaşındakinin Gorebox adlı oyunu oynadığının tespit edildiğini belirtti. Gorebox adlı oyuna erişim geçici olarak engellendi.

"Bu trajik olaya çevrimiçi etkilerin katkıda bulunmuş olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz"

Filipinler Siber Suç Soruşturma ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Aboy Paraiso, "Bu trajik olaya çevrimiçi etkilerin katkıda bulunmuş olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı. Paraiso, "Oyunun geçici olarak engellenmesi, platformun şüphelilerin eylemlerinde herhangi bir rol oynayıp oynamadığının kapsamlı şekilde incelenmesine imkan sağlayacak" dedi.

"Çevrimiçi içerikten etkilenmiş"

Filipin Ulusal Polisi Sözcüsü Allan Rae Co, 14 yaşındaki zanlının "çevrimiçi içerikten yoğun şekilde etkilenmiş göründüğünü" ve sosyal medyada da şiddet içerikli paylaşımlar yaptığını söyledi. Co, "Tüm bulgular bunun planlanmış bir saldırı olduğunu gösteriyor" dedi.

14 yaşındaki zanlının cezai sorumluluğu yok

Polis, 15 yaşındaki zanlının cinayetle suçlandığını belirterek, 14 yaşındaki zanlının ise Filipin yasaları gereği cezai sorumluluğu olmaması nedeniyle yargılanmayacak. Polise göre, 14 yaşındaki zanlının kullandığı silah, polis memuru olan teyzesine aitti. Olayın ardından teyze görevden uzaklaştırıldı. Diğer zanlının kullandığı silah ise büyükbabasının güvenlik şirketine kayıtlıydı.

Senatonun şiddet içerikli oyunların etkisine ilişkin incelemesi sürüyor

Saldırının ardından Filipin Senatosu, çocuklar üzerindeki şiddet içerikli oyunların etkisine ilişkin daha önce başlatılan incelemeyi sürdüreceğini açıkladı. Senatör Risa Hontiveros, bazı dijital platformların "çocukların beynini yıkamaya ve radikalleşmesine uygun alanlar haline geldiğini" savundu.

Milletvekili Chel Diokno ise, çocukların ateşli silahlara erişimine izin verenlere yönelik cezaların ağırlaştırılması çağrısında bulundu.

Oyun 18 yaş üzeri olarak derecelendiriliyor

Gorebox, tek oyunculu veya çevrim içi çok oyunculu olarak oynanabilen bir birinci şahıs nişancı oyunu olarak biliniyor. Gorebox, dünya genelindeki dijital oyun ve mobil uygulama mağazalarında sunulan içeriklerin, çocuklara uygunluğunu belirleyen ve küresel yaş derecelendirme standartlarını basitleştiren uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Yaş Derecelendirme Koalisyonu (IARC) tarafından aşırı şiddet içeriği nedeniyle 18 yaş ve üzeri olarak derecelendiriliyor.

Tacloban kentindeki San Jose National Lisesi'nde düzenlenen saldırıda, 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Polis, 15 ve 14 yaşındaki iki saldırganın sınıf içinde ateş açtığını açıklamıştı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı