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22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi

22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
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İzmir'de kaçırdıkları şahsı Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirerek gasp eden ve babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinden kaçırdıkları şahsı Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirerek gasp eden ve babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete çökertildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 22 yaşındaki O.T., evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evine götürüldü.

25 BİN LİRA FİDYE İSTEDİ

Şüpheliler, O.T.'nin eşyalarını gasbettikten sonra babasını arayarak 25 bin TL fidye talebinde bulundu. Daha sonra serbest kalan O.T., olayın ardından polise başvurarak şikayetçi oldu.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin T.Y.D. (34), M.K. (26), O.Ö. (28) ve Ö.Y. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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