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Feyza Civelek hakkında tehdit soruşturması

Feyza Civelek hakkında tehdit soruşturması
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Oyuncu Feyza Civelek'in, eski sevgilisi Alican Kurt'un paylaşımına yorum yapan Mert Wang'a ağır ifadelerle karşılık verdiği iddia edildi. Wang, hakaret ve tehdit içerdiği öne sürülen mesaj nedeniyle savcılığa başvurdu. Civelek, suçlamaları reddederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oyuncu Feyza Civelek'in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya hesabından ilişkilerine dair bir paylaşım yaptı. Kurt'un paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, yakın arkadaşı Mert Wang'ın "Saçmalama lan" yorumu tartışmanın fitilini ateşledi. Sabah gazetesinin haberine göre, bu yorumu gören Feyza Civelek, Wang'a karşı sert ifadeler kullandı. İddiaya göre Civelek, mesajında hem hakaret içerikli sözler sarf etti hem de tehditte bulundu.

"SENİ KÖPRÜDEN SALLANDIRIRIM"

Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" şeklinde yorumda bulundu.

Feyza Civelek hakkında tehdit soruşturması

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feyza Civelek'in kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia eden Mert Wang, soluğu adliyede aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede Wang, Civelek'in sözleriyle yalnızca kişilik haklarını değil, aynı zamanda yaşam güvenliğini de hedef aldığını belirtti. Dilekçede, Civelek'in onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini öne süren Wang, şüphelinin tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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