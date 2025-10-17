FETÖ Üyesi Şahıs Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti. - SİVAS