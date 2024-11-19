İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen, haklarında kesinleşmiş hapis ve arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hücre evlerine gizlenmiş 49 şüpheli gözaltına alındı.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosyalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, fon sağlayan kişilerden olduğu tespit edilen, hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 61 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik, İzmir merkez ilçeleri ile Menemen, Menderes, Tire ilçeleri, Niğde ve Aydın illerinde bulunan adreslerde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyonda toplam 49 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 645 Amerikan Doları, 650 Euro ve 51 bin 245 Türk Lirası, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.