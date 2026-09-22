FETÖ davasında 5 sanık hakkında mütalaa açıklandı, savcı alt sınırdan uzaklaşma istedi

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Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan, aralarında NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu'nun da bulunduğu 5 sanık hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılmasını, firari olan sanık Mustafa Bora Y.'nin dosyasının ayrılmasını talep etti.

6 Mayıs 2025 yılında Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda tutuklanan sanıklardan 5'i 2'nci kez Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuksuz sanık Orhan K., tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet R., Uğur Ö., Mehmet D. ile sanık avukatları hazır bulundu.

"Darbe girişimi gerçekleşseydi devlet bakanı olacağını söyledi"

Duruşmada konuşan gizli tanık, "Ben 1994 yılından beri Taner Nakıboğlu'nu tanıyorum. 2016 yılından sonra çevresindeki kişilere, darbe girişimi gerçekleşseydi devlet bakanı olacağını söylediğini duydum. Bunu kendisinden duymadım. Arkadaş grubumdan birçok kişiyi cumartesi günleri çağırarak bağ evinde toplantılar yapıyordu. Sanık Taner Nakıboğlu, çevremdeki arkadaşlarımı terör örgütüyle ilgili toplantılara çağırıyordu. Bu toplantılar 2016-2019 yılları arasında gerçekleşti. 2019 yılından sonra sanığı görmedim" dedi.

Gizli tanığın beyanlarına karşı savunma yapan Taner Nakıboğlu ise, "Ben 2016 yılından 2022 yılına kadar tutuklu kaldım. Benim bağ evim yoktur. Tanık beyanları asılsızdır" dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Muhammet Ahmet R., "Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Ben signal uygulamasında kimse ile görüntülü konuşmadım" dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Uğur Ö., "Tutuklandığım an etkin pişmanlıktan yararlanmak istedim. Ben 4 gün boyunca ifade verdim. Ben para kazanmak amacıyla bu işe girdim. Ben hiçbir öğrenciye FETÖ ile ilgili bir şey anlatmadım" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı savunma yapan diğer sanık Taner Nakıboğlu ise "Ben emekliyim, evimde otururken baskın yapıp aldılar. Hiçbir somut delil yoktur. Tahliyemi veya beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Mehmet D. ise somut delilin olmadığını söyleyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talebini kabul etti. Heyet, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmişti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye oldukları ve paravan şirketler aracılığıyla örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 222 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, örgütün yeniden yapılanma çalışmaları yürüttüğü, haberleşmede farklı uygulamalar kullandığı, öğrenci yapılanmasına ağırlık verdiği ve toplantılarını yurt dışında gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı