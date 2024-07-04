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Fethiye'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis kararı bulunan bir şahıs, Jandarma tarafından yakalandı. 30 yaşındaki A.C.A. isimli şahıs, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ve uyarıca madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 30 yaşındaki A.C.A. Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

A.C.A. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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