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Fethiye'de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı

Fethiye'de umre kafilesine otomobil çarptı: 3 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, umreye gitmek için toplanan kafileye bir otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, umreye gitmek için toplanan kafileye bir otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.K. (50) yönetimindeki 48 JM 456 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplanan umre kafilesine çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.S. (71), A.T. (50) ve H.B.T.'ye (9) ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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