Fethiye'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Fethiye'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı adası önlerinde makine arızası yapan 15 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı adası önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Katrancı Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fethiye'deki özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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