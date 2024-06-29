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Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, olay sonrası firar etti.

EVİ BASIP DEHŞET SAÇTI

Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Fethiye'de Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Firar Etti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fethiye'de Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Firar Etti

2 KİŞİNİN TEVADİSİ SÜRÜYOR

Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba'yı vuran şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye'deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Fethiye'de Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Firar Etti

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Güven önemlş:

ortalık psikolojisi sorunlu damat kaynıyor. kabalık devri bitti, uzlaşı devri başladı işi yokuşa sürersek. Hem dünyamızı hapse, ahiretinizi de öldürmek gibi bir günah işleyerek ziyana götürürüz. intikam değil, sorunu çözebilen akıllıdır ölenlerin yakınlarına Allah sabır versin

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Damla Sengul:

herkes evlenmek zorunda değil. çocuklarınızı kardeşlerinizi zorlamayın. işte sonuç bu oluyor.

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ALONE WOLF:

Damat neden çıldırdı?

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Güven önemlş:

gelin tarafı neden çıldırdı

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MASUMANE3438:

mızrak çuvala sığmıyor Meksikaya döndü ülke

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