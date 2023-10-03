Fethiye'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık, savunmasında eşiyle sürekli tartıştıklarını ve olayın kavga sırasında meydana geldiğini iddia etti. Duruşma ertelendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Özgür Çet, savunmasında eşiyle aralarında sürekli tartışma yaşandığını, evliliğini çocukları için sürdürdüğünü iddia etti.

Olay günü kavga ettikleri sırada karısını ittiğini anlatan Özgür Çet, "Yüzüstü düşen karımı kaldırdığımda bıçağın vücuduna saplandığını gördüm. Bıçağı çektiğimde karım ölmüştü. Ne yapacağımı bilemedim. Gece de sanayide plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerindeydi. Onu alıp eve gittim. Kamyonetin kasasına koyarak gece ormanlık alana bıraktım." savunmasını yaptı.

Sanık Çet, olayın ardından eşinin odasına girmediğini ve banka hesaplarına bakmadığını savundu.

Duruşmada söz alan maktul Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, kızının kocasıyla sürekli ev yüzünden tartıştığını anlattı.

Damadının daha önce de kızının bileziklerini sattığını, parasını aldığını ileri süren Kaçar, "Kızım çalışıp parasını bankaya koyuyordu. Kızımı öldürüp dağa attıktan sonra bankadaki parasını almaya çalışmış. Kızımın kemiklerini dağdan topladım. Onun da ölene kadar cezaevinde çürümesini istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada tanık ve çiftin çocukları pedagog eşliğinde dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek delillerin toplanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Mahkemenin ardından, Sevim Çet'in ailesi ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Esenköy Mahallesi, Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 24 Ekim'de bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış, cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmişti. Eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Özgür Çet, ifadesinde cinayet anını anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonet ile ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.