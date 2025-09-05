Fethiye'de Cani Katil 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ve 31 Yıl Hapis Cezası Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ve olayla alakalı olmayan 1 kişiyi öldürüp ayrıca 2 kişiyi yaralayan şahıs, yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme hiçbir indirim uygulamadı.

Olay, 29 Haziran 2024 sabahı Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden Özcan Aybey (42), tartıştığı kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan Aybey, daha sonra bir villada çalışan Muhammet Akbaba'yı (49) vurarak öldürdü, Esat Ulu ve Serdar Genç'i ise yaraladı. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık son sözünde, "Ben kayınpederimi ve kayınvalidemi öldürmedim. Canavarca hisle de hareket etmedim. Beraat istemiyorum ama makul bir ceza bekliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Özcan Aybey'e Şükrü ve Adile Aysu'yu tasarlayarak kasten öldürmekten dolayı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Muhammet Akbaba'yı olayla alakası olmadan sadece öldürmek için kasten öldürdüğü için 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Esat Ulu ve Serdar Genç'i kasten öldürmeye teşebbüsten 24 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden 6 yıl ve mala zarar vermeden 1 yıl hapis cezası verdi.

Kararın ardından Muhammet Akbaba'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Aybey ailesinin avukatı Hüseyin Ümit, "Beklediğimiz karar çıktı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorduk" dedi.

Akbaba ailesinin avukatı Halil İbrahim Bölük ise, "Hiç indirim yapılmadan karar verildi. Savcılığın tüm talepleri karşılandı. Yaşasın Türk yargısı" ifadelerini kullandı. - MUĞLA