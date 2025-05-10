Fethiye'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya koyu mevkisinde 17'si çocuk olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi Ölüdeniz Faralya Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 19 düzensiz göçmen (beraberinde 17 çocuk) yakalanmıştır. - MUĞLA