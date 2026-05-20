Dosya raftan indirildi kaybolduktan 20 yıl sonra cinayet ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan Yasemin Değirmenci'nin farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadelerde 2006 yılında tüfekle öldürülerek gömüldüğü yönünde bilgilere ulaşılmasının ardından yeniden açılan dosyada ikinci duruşma görüldü. Davada tutuklu kadın sanık Tursun Karabulut savunmasında "Beni zaten kan tutar. Mahkeme aşamasındaki beyanlarımı tekrar ediyorum, emniyette verdiğim ifadeleri reddediyorum, sol göğsümde kitle ve rahim kanserine doğru evrilmekte olan hastalığım vardır, tahliyemi istiyorum" dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci'ye ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadelerde, Dermenci'nin 2006 yılında tüfekle öldürülerek gömüldüğü yönünde bilgiler ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen Tursun Karabulut (41) ile Ö. D. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

Ormanlık alanda kemikler bulundu

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde; Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ö.D.'den de yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesi Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada adı 'tanık' olarak yer aldı.

20 yıl önce kaybolan Yasemin Dermenci'nin öldürülmesine ilişkin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ile avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Karabulut, emniyet aşamasındaki ifadelerinin baskı altında alındığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

"Beni kan tutar"

Mahkemede sağlık sorunları ve ailevi durumunu da anlatan Karabulut, "2 tane çocuğum var, bir tanesi trafik kazası geçirdi, ayağı kırıldı, mağdur durumda. Uzun süredir tutukluyum, mağdurum, tahliyemi istiyorum. Eşimin kardeşi D.C., olay sonrası kendimi öldürmeye çalıştığımı söylemiş, bu doğru değildir, beni zaten kan tutar. Mahkeme aşamasındaki beyanlarımı tekrar ediyorum, emniyette verdiğim ifadeleri reddediyorum, sol göğsümde kitle ve rahim kanserine doğru evrilmekte olan hastalığım vardır, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Eski eşim, sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu"

Sanık Tursun Karabulut ilk duruşmadaki savunmasında ise eski eşi T.C.'nin olay günü maktul Yasemin Dermenci'yi eve getirdiğini ileri sürerek, "Eski eşim T.C., sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu. O gün de maktulü üzerime getirdi. Birlikte alkol aldılar. Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Eşimle birlikte yattılar. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim iç çamaşırı ile dışarı çıktı. Eşim eline silah veya tüfek aldı. Kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Daha sonra eşim diğer odaya geçip telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla birlikte cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler bilmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Eski eşim beni başka erkeklere de pazarlıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan tanıkların dinlenmesine ve sanık Tursun Karabulut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA

