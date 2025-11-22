Haberler

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 171 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da açık cezaevinde 171 hükümlü yemekten zehirlendi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Olay, akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu. Rahatsızlananların sayısı 171'e ulaşınca, cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 171 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

