Feribot Yangınında Kaybolan Kişilerin Cenazeleri Hala Belirlenemedi

Yunanistan'ın Korfu Adası açıklarında Şubat 2022'de meydana gelen feribot yangınında yandığı için kimlikleri DNA testi ile tespit edilecek olan kişilerin cesetleri aradan geçen süreye rağmen halen belirlenemedi. Yaşanan feribot yangınında yakınları kaybolan Aydınlı Çakır ailesi, "Olay yaşanalı 22 ay oldu. 9 ay önce de DNA örneği verdik. Halen Yunanistan'dan bir ses yok. Çocuğumuzun dirisine kavuşamadık, bari cenazesini versinler de bir mezarı olsun" diyerek, aylardır çocuklarına ait cenazenin kendilerine teslim edilmemesine tepki gösterdiler.

Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan ve İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan feribotta, 18 Şubat 2022 tarihinde Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. Yangın sırasında feribotta bulunan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın ailesinin Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki evlerinde umutla süren bekleyişi yerini gerilime bıraktı. Yanan feribottan cansız olarak çıkarılan dört kişiden birinin Mehmet Çakır olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede 15 Mart 2023'te hastaneye giden abla Yeşim Gür'den alınan DNA örneği, kimliği belirsiz cesetler ile karşılaştırma yapılmak üzere Yunanistan'a götürüldü.

9 aydır DNA testi sonuçlanmadı

DNA örneğinin alınmasının ardından yaklaşık 9 ay süre geçerken, Çakır'ın ailesinin endişeli bekleyişi de devam ediyor. Yunanistan'a gönderilen DNA testinin bir an önce sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade eden Çakır'ın akrabalarından olan Hilmi Kun, "Mehmet, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı balık yükünü İspanya'ya götürüyormuş. Feribot yangınından kısa süre önce arkadaşıyla yemek yemiş, daha sonra tıra geçmiş. Yangın başlayınca da arkadaşının feribotta Çakır'ı aradığını ancak bulamadığını öğrendik. O gün gemide neler yaşandı bilmiyoruz. İyi ya da kötü bir haber maalesef yok. Yangında kimliği belirsiz cesetler ile karşılaştırma yapmak için yaklaşık 9 ay önce DNA testi alarak Yunanistan'a gönderdiler. O da halen daha sonuçlanmış değil. En son 'gaiplik kararı' çıkması için mahkemeye başvuruldu. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Mehmet'ten iyi ya da kötü bir haber yok. Psikolojik olarak da çöktük" diyerek, 42 yaşındayken 2 yıl önce kaybolan Mehmet Çakır'ın bir mezarının bile olmamasının üzüntülerini arttırdığını söyledi. - AYDIN