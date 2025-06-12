Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, havuzda meydana gelen bir arıza sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasının ölümünün ihmal sonucu olduğunu belirterek, "Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI SERBEST BIRAKILDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZI İHMALE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce yaptığı paylaşımda olayın ihmal olduğunu belirten Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babam 5 Haziran'da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi." demişti.

"YALÇIN DENEN ADAMI NASIL SERBEST BIRAKIRSINIZ?"

Gözaltına alınan havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S.'nin serbest bırakılması sonrası Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Nehir Zeyrek "Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?" diyerek isyan etti.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Belediye başkanından birlik mesajı: Korkuya teslim olmayacağız
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak

Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.