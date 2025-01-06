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En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği

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79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur için hafta sonunda eşine az rastlanacak bir cenaze töreni düzenlenmişti. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, yakın dostu Kenan Çınar ünlü sanatçının son isteğini açıkladı. Çınar, Tayfur'un ölmeden önce kendisine kızıyla barışmak istediğini söylediğini belirtti.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı. Eşine az rastlanacak bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un son isteği ortaya çıktı.

TUĞÇE TAYFUR GASİLHANEDE FENALAŞMIŞTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündem oldu. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak gasilhanede "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.

"BABAM GİBİYDİ"

Ferdi Tayfur'un yakın dostlarından olan gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

FERDİ TAYFUR'UN SON İSTEĞİ

Çınar "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı. Ferdi Tayfur'un son isteği sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcının son isteğine kullanıcılar tarafından "Kızına kavuşamadan öldü" yorumları yapıldı.

En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıahmet kasap:

AT YALANI SEVEYİM İNANANI KIZINI AKLAMAK İÇİN YAPILAN TİYATRO KAÇ PARA ALDIN BUNU SÖYLEMEN İÇİN HİÇ İNANDIRICI DEĞİLDİ

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme145
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Haber Yorumları10 Kaplan:

Kimsenin ne yaşadığını nerden biliyorsunuz. Büyük sanatçı seveni çok. Bende çok severim. Büyük insan hata yapmaz diye birşeyde yok. Belliki 2 tarafta hatalar var. Sağlığında zaman varken tamir etmek lazım . Herkes hatasını kabullenip duzeltmeli. Son pişmanlık neye yarar. Boşa giden yillarin.

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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Vallahi onu bunu bilmem Kral gitti içimiz yanıyor her baktığımızda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı gitti maalesef.

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ferdi Tayfur arabesk şarkıları insanları ağlatmak için değildir. Sevgisi karşılıksız olanlara, Sevdiğini söyleyemeyenlere, Sevgisini para için değişenleredir.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıEmre Gök:

Üç günlük dünya için babaya küsülür mü müslüman insanda küslük olmaz şimdi bir ah bir de keşken var Tuğçe ölene kadar bağrında kalıp yanacak

Yorum Beğen71
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Haber Yorumlarıfikret ipek:

anne ve babaya of bile denmez.her şey bulunur anne baba bulunmaz.yazık

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıGüray Rıfat oğlu:

neye değdi şimdi ömür boyu içinde ukte kalcak

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıBabilya :

Onun kendi çocuğu bize laf düşmez.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Kız sahibi olmayan ya da babası ölmemiş olan bu duyguları anlayamaz gelip burda boş boş yorum yazmayın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İYİCE SAÇMALADIN..

yanıt0
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