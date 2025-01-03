Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü!
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin duayen ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un iğnelerle ayakta durduğu ve sürekli babasının eski konserlerini izlediği ortaya çıktı. Tuğçe Tayfur'un baba acısını paylaşan arkadaşı Murat Uçmaz, "Gözyaşı bir an olsun durmadı" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin son görüntülerini paylaştı.

"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadeleriyle Tuğçe Tayfur'un yaşadığı acıyı gösteren bir kareyi paylaştı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin paşa caminde kılınacaktır." ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamada "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçının cenazesi uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi. Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Ünlü markadan fahiş zam! Küçük boy kahvenin fiyatı dudak uçuklattı
img

Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
img

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo inanılmaz
Kıran kırana maçta 2 gol var! Tempo inanılmaz
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak? Levent Barbaros Hayrettin Paşa camii nerede, nasıl gidilir (Ferdi Tayfur)? Barbaros Hayrettin Paşa camii kaç kişilik? Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu? 2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu? 2025 doktor maaşı ne kadar, kaç TL? doktor maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.