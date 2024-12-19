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Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

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Gelin Evi programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın karın germe ve meme küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu belirtildi.

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın, karın germe ve meme küçültme ameliyatı esnasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon sonucu 28 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.

Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

İki çocuk annesi Özkan, geçtiğimiz şubat ayında "Gelin Evi" isimli televizyon programına katılarak tanınmıştı.

SON PAYLAŞIM

Instagram'da 124 bin takipçisi olan fenomenin operasyon için hastaneye yatmadan önce hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Özkan, Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.

Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti

Fenomen Neşe Özkan, estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Şimdi ver bakalım hesabı nasıl vericen bu dünyanın yalan olduğuna ve ahrete inanmadınız .

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Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

Şimdi münker nekir çıkarır içindeki Bergeni. Allah amelince rahmet etsin sana

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Dogal guzellik her zaman estetik belki kirisikliklar icin olabilir, burnu yamuktur olabilir ama sacma sapan botokslar dudak dolgulari zart zurt felan filan cok kotu. Doktor da dikkat etmeli bu konuda cok kasap doktor var piyasada

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Türkiye’deki özel hastanelerden uzak durun, adamı şey ederler.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

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Haber YorumlarıJY:

AİLESİNE SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI SABIR DİLİYORUM. HER CANLI GİBİ TOPRAĞINDA ALTINDA YOK OLUP GİDECEK CENNET CEHENNEM AHIRET HEPSI YALAN DOLAN PALAVRA ARAP MASALI.

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