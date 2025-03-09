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Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

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Yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip fenomen Efecan Kültür hayatını kaybederken son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Yakın zamanda kaybettiği annesini çok özlediğini tüm paylaşımlarında dile getiren Kültür'ün son gönderisinde "Duvardaki Resim" isimli parçayı seslendirip "Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum" ifadesini kullandığı görüldü.

TikTok'ta yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip olan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti. Kültür'ün ölüm haberini Testo Taylan mahlasıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız duyururken Danyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık" ifadelerini kullandı.

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

MUKBANG AKIMI VİDEOLARIYLA POPÜLER OLMUŞTU

Kültür, "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak tanımlanan ve hakkında, insanları aşırı yemek tüketimine özendirdiğine ilişkin uyarlar yapılan Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımı videoları ile popüler olmuştu. Yaşamını yitiren TikTok fenomeni, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından dolayı yaşadığı sorunlar sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı ve yatakta tedavi görüyordu.

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI

Bir süre önce annesini kaybettiği bilinen fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, son gönderisinde kendi söylediği şarkıyı yayınlayarak 'Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum' ifadesini kullanmıştı. Kültür, yaptığı yayınlarda 1 sene önce hayatını kaybeden annesini çok özlediğini ifade ediyordu.

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

Kendine de insanlığına bir faydası yoktu.Allah Rahmet Eylesin

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Haber YorumlarıFerit Er:

şişko hasta fenomen ne demek tedavi olacak bogazindan para kazanmayacak .. millette takip ediyomus 20 yol sonra vircogunuz olmayacak curuyecek

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Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

tiktokta yayin yapip sonra olduklerinde fatiha mi okuyacagiz ????

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Haber YorumlarıErdal_19:

Gerek yok bence

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Haber YorumlarıAnonymous SU:

Hem bile bile ölüme git, sonrada niye ölyüyorum diye üzül iyimi

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunu takip edenlere Allah akıl fikir versin

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