Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip fenomen Efecan Kültür hayatını kaybederken son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Yakın zamanda kaybettiği annesini çok özlediğini tüm paylaşımlarında dile getiren Kültür'ün son gönderisinde "Duvardaki Resim" isimli parçayı seslendirip "Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum" ifadesini kullandığı görüldü.
TikTok'ta yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip olan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti. Kültür'ün ölüm haberini Testo Taylan mahlasıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız duyururken Danyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık" ifadelerini kullandı.
MUKBANG AKIMI VİDEOLARIYLA POPÜLER OLMUŞTU
Kültür, "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak tanımlanan ve hakkında, insanları aşırı yemek tüketimine özendirdiğine ilişkin uyarlar yapılan Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımı videoları ile popüler olmuştu. Yaşamını yitiren TikTok fenomeni, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından dolayı yaşadığı sorunlar sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı ve yatakta tedavi görüyordu.
SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI
Bir süre önce annesini kaybettiği bilinen fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, son gönderisinde kendi söylediği şarkıyı yayınlayarak 'Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum' ifadesini kullanmıştı. Kültür, yaptığı yayınlarda 1 sene önce hayatını kaybeden annesini çok özlediğini ifade ediyordu.