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Feke'de Mutfak Tüpü Hırsızı Yakalandı

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Adana'nın Feke ilçesinde bir işyerinden mutfak tüpü çalan M.Ö. isimli şüpheli, polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Feke'de mutfak tüpü hırsızı yakalandı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde bir işyerinden mutfak tüpü çalan şüpheli polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde dün bir iş yerinden mutfak tüpü çalındığı ihbar edildi. İhbar üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tüpü çaldığı tespit edilen M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Feke Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile polis ekipleri M.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Baskın sonucunda M.Ö.'nün evinde 8 adet mutfak tüpü ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Feke'de Mutfak Tüpü Hırsızı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa

3-sayfa Sağlık Polis Adana Feke

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