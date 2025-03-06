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Fatih'teki Tekel Bayii Saldırısı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Fatih'teki Tekel Bayii Saldırısı: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Fatih'te bir Tekel bayiinin kurşunlanması olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, saldırının cep telefonuyla kaydedildiği ve Whatsapp üzerinden planlandığı ortaya çıktı. Saldırıya dair görüntüler ve konuşmalar, şüphelilerin telefonunda bulundu. Ayrıca, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca da ele geçirildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutukl

FATİH'te Tekel bayiinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, baskın yapılan evde bulduğu telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Aynı telefonda saldırının planlandığı Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen 3 tabanca bulundu. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol sokakta 25 Şubat Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayii önüne otomobille gelen saldırganlar iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

SALDIRI ANINI KAYDA ALMIŞLAR

Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada bulduğu cep telefonunda ise saldırıyla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri bulundu. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ WHATSAPP KONUŞMALARI BULUNDU

Polis telefonda yaptığı incelemede Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter' yazdığı belirlendi. Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak 'Bizim herşeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın' denilerek cevap verildiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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