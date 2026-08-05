Fatih'te Tarihi Mezar Taşlarına Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Fatih'te bulunan Haydarhane Camii Haziresi'ndeki tarihi mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camii Haziresi'ndeki mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen 21 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz'da Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camii Haziresi'ndeki tarihi mezar taşlarının kırılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin hazire içerisinde bulunan taşları fırlatarak bazı tarihi mezar taşlarını kırıp zarar verdiği belirlendi. Yürütülen kamera ve tanık çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.D. (21), 4 Ağustos'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" ile "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı