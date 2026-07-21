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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonda 49 kilo 25 gram uyuşturucu madde ile 3 kilo 400 gram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, yaklaşık 49 kilo uyuşturucu ile 3 kilo 400 gram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı yeni bir operasyon başlattı. Fatih'te bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan adrese dün operasyon düzenlendi. Evde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 42 kilo 450 gramı sıvı metamfetamin ve 6 kilo 800 gramı katı metamfetamin olmak üzere 49 kilo 25 gram uyuşturucu madde ile 3 kilo 400 gram uyuşturucu katkı maddesi ve 3 hassas terazinin ele geçirildiği açıklandı. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu"ndan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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