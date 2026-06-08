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Fatih'te tramvayın altında kalarak ölen çocuğun cenazesi adli tıbba kaldırıldı

Fatih'te tramvayın altında kalarak ölen çocuğun cenazesi adli tıbba kaldırıldı
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Fatih'te T1 tramvay hattında raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00'da Fatih Balabanağa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay durağa geldiği sırada 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenen Muhammed M.M., vücut bütünlüğü bozularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay altında sıkışan çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammed M.M'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle tramvay hattında aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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